Villa Farnesina: Loggia di Galatea e Loggia di Psiche

La famosa dimora rinascimentale appartenuta al banchiere senese Agostino Chigi: Villa Farnesina alla Lungara, concepita come luogo di delizie e di lussuosa ospitalità, è famosa in tutto il mondo per la sua splendida Loggia dipinta da Raffaello Sanzio e dai suoi allievi. Qui l'artista urbinate racconta per immagini la meravigliosa favola di Amore e Psiche, metafora del percorso interiore dell'Anima che aspira alla conoscenza di Dio, e ancora la triste ma romantica storia della bellissima ninfa Galatea e il suo Amore Sacro e Profano che trionfa.



La visita guidata a Villa Farnesina sarà condotta da una Storica dell'arte.



Appuntamento con la guida alle ore 11:00 in via della Lungara 230, davanti al cancello d'ingresso della Villa.



Contributo visita guidata: € 10,00 (incluso noleggio radiolina con auricolari per un ascolto ottimale della guida); € 6,00 (6-12 anni); gratis (0-5 anni)

Ingresso intero € 6,00 oppure ridotto € 5,00 (dai 14 anni compiuti ai 18 anni; oltre i 65 anni d’età; insegnanti di ruolo; titolari ICOM) oppure ridottissimo € 3,00 (dai 10 anni compiuti ai 14 anni; universitari con tesserino di riconoscimento) oppure gratuito (bambini fino ai 10 anni accompagnati dai genitori; disabili con accompagnatore; giornalisti con tesserino di riconoscimento).



Durata: 1 ora e mezza c.ca



Prenotazione obbligatoria.

Per prenotare scrivi a guide@madeinrome.eu oppure scrivi un Sms/WhatsApp al 388 92 73 896