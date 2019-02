Il trionfo del Rinascimento a Roma: la Villa Farnesina e le sue logge

Nascosto tra le viuzze del rione Trastevere, sorge oggi uno degli edifici più significativi del periodo rinascimentale a Roma: la Villa Farnesina. La storia di questo complesso architettonico è legata alla figura del noto e facoltoso banchiere senese Agostino Chigi. Trasferitosi a Roma alla fine del Quattrocento, fece realizzare la sua villa suburbana nei pressi di Porta Settimiana. L’architetto incaricato di realizzare il progetto fu Baldassarre Peruzzi che vi lavorò tra il 1506 e il 1511. Oltre alla Villa, la proprietà di Agostino Chigi comprendeva anche un edificio destinato alle scuderie, disegnato da Raffaello e demolito nel 1808, una loggia sull’argine del Tevere e una ricca serie di giardini, giunti a noi solo in piccola parte, che resero la Villa una delle più nobili e armoniose opere dell’epoca. Uno degli aspetti più celebrati, oggi come allora, è rappresentato dalla perfetta sintesi che esiste tra il progetto architettonico e la decorazione pittorica degli ambienti interni E’ oggi possibile infatti ammirare il ricchissimo e raffinato ciclo pittorico che si snoda all’interno delle logge affrescate rispettivamente da artisti quali Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e lo stesso Peruzzi. La Villa, acquistata nel 1580 da Alessandro Farnese, da cui deriva il nome con cui ancora adesso è conosciuta, è oggi sede della più antica accademia scientifica del mondo: l’Accademia dei Lincei che fu fondata nel 1603 da Federico Cesi. L’Associazione Culturale Esperide è lieta di accompagnarvi alla scoperta di questo piccolo gioiello incastonato in uno dei quartieri più pittoreschi di Roma, a ridosso della riva del Tevere.



La prenotazione è obbligatoria



 APPUNTAMENTO: di fronte all’ingresso della villa in via della Lungara 230, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO PER LA VISITA: 9 euro, 6 euro per i già tesserati. Da aggiungere il prezzo del biglietto di ingresso alla Villa di 6 euro (biglietto ORDINARIO dai 18 ai 65 anni). Per le riduzioni consultare il seguente link: http://www.villafarnesina.it/?page_id=31

 PER PRENOTARE:indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3498926716–3331125444–3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30

 COME ARRIVARE: Linea bus n. 64, fermata Chiesa Nuova poi a piedi per 500 metri circa; Linea A: scendere alla fermata Lepanto e poi prendere il bus n. 280, fermata Lungotevere della Farnesina.