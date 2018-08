Villa Farnesina e gli affreschi di Raffaello. Visita Guidata

Una passeggiata a Trastevere per scoprire la meravigliosa dimora rinascimentale appartenuta al banchiere senese Agostino Chigi, detta Villa Farnesina, concepita come luogo di delizie e di lussuosa ospitalità, famosa in tutto il mondo per la sua splendida Loggia dipinta da Raffaello e dai suoi allievi: qui, l'artista urbinate ci racconta, attraverso dolci, sensuali e divertenti immagini, la favola di Amore e Psiche e il fiero Trionfo di Galatea.



