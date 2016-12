Villa Farnesina e gli affreschi di Raffaello

Visiteremo, con storico dell'arte, Villa Farnesina alla Lungara, la splendida dimora rinascimentale concepita come luogo di delizie e di lussuosa ospitalità dal suo primo proprietario, il banchiere senese Agostino Chigi detto "il Magnifico". L'edificio è famoso per la sua grande loggia, decorata da Raffaello Sanzio e dai suoi allievi, con la favola di Amore e Psiche, e ancora per il meraviglioso affresco con il Trionfo di Galatea, sempre opera del grande Raffaello. Passeggeremo nel giardino e poi all'interno delle sale affrescate, raccontando la storia, condita di curiosità e leggende, della dimora rinascimentale per eccellenza, dove lavorarono, oltre all'immortale Raffaello, i più celebri artisti dell'epoca, tra cui Baldassarre Peruzzi, Giulio Romano, Sebastiano del Piombo e il Sodoma. QUANDO Sabato 7 gennaio accoglienza gruppo alle 11:00 per iscrizione e/o pagamento contributo. La visita inizierà alle 11:15. DOVE Appuntamento alle 11:00 davanti all'ingresso della Villa in via della Lungara 230, zona Trastevere. BIGLIETTO D' INGRESSO ALLA VILLA INTERO € 6,00 RIDOTTO € 5,00 (dai 14 anni compiuti ai 18 anni; oltre i 65 anni d'età; insegnanti di ruolo; titolari ICOM). RIDOTTO € 3,00 (dai 10 anni compiuti ai 14 anni; scolaresche accompagnate da un professore; universitari con lettera della scuola o tesserino di riconoscimento). GRATUITO (bambini fino ai 10 anni accompagnati dai genitori; disabili con accompagnatore; giornalisti con tesserino di riconoscimento; guide turistiche autorizzate con tesserino). CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA (da aggiungere al biglietto d'ingresso): € 5,00* (inclusivi di quota sociale 2017**). N.B. I bambini e i ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente. INFO E PRENOTAZIONI La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Coloro che intendono partecipare alla visita dovranno effettuare la prenotazione entro sabato 7 gennaio (fino ad esaurimento posti) inviando un SMS/ WhatsApp al 388.9273896 oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando sempre un nominativo ed eventuali accompagnatori adulti ( +18 anni). *Per partecipare alle nostre attività è necessario essere associati oppure associarsi, nel rispetto del nostro Statuto e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come? Al primo appuntamento utile basterà compilare il modulo d'iscrizione che vi forniremo, scaricabile anche dal nostro sito www.madeinrome.eu, autorizzando al trattamento dei dati personali. Vi sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrete partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostri soci non è in alcun modo vincolante: potrete essere aggiornati sul programma delle attività, potrete partecipare attivamente alla vita dell'Associazione (proponendo anche eventi, attività, visite etc.), potrete semplicemente partecipare alle attività che vi interessano, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate esclusivamente ai nostri soci. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.madeinrome.eu oppure contattaci al 388.9273896. **La quota sociale annuale è prevista per legge dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile), questa serve esclusivamente a coprire le spese di gestione annuali e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Direttivo dell'Associazione, consentendo di promuovere ed organizzare sempre nuove attività indirizzate a tutti i soci.