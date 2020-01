Villa Farnesina e gli affreschi di Raffaello, visita guidata con storico dell’arte

Visita guidata presso una delle ville più belle della città costruita come fastosa residenza del banchiere Agostino Chigi secondo il progetto di Baldassare Peruzzi. Il volere del ricchissimo proprietario portò alla presenza, presso il Palazzo, dei più celebri artisti del ‘500 quali Raffaello, Giulio Romano, il Sodoma e Raffaellino del Colle, che resero splendidi gli ambienti interni al punto che i successivi proprietari della Villa non aggiunsero nulla a quello che fu fatto realizzare in quegli anni.

Ciò che, tuttavia, rende celeberrima la residenza agli occhi di storici dell’arte e dei semplici fruitori, è soprattutto la Loggia di Psiche, affrescata da artisti della scuola di Raffaello con le celebri Storie di Amore e Psiche, e la Sala di Galatea, così detta dall’affresco di Galatea, opera di Raffaello per il quale fece da modella la famosa cortigiana Imperia amata da Agostino Chigi e che, ad oggi, risulta uno dei maggiori capolavori dell’artista urbinate.



Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via della Lungara, 230 – davanti ingresso

Quota di partecipazione adulti gruppi open: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 12€ 10/17 anni, 2€ under 10, Sconto di 1€ sopra 65 anni

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 -0651960876

Modalità di pagamento: in contanti alla guida