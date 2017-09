Villa dei Quintili: la "grande bellezza" nella Roma antica

La Villa dei Quintili, che si estende nel Parco dell’Appia Antica, era la più grande e fastosa residenza del suburbio romano. Il nucleo originario apparteneva ai fratelli Quintili, nobili e colti proprietari fondiari e consoli nel 151 d.C., che vennero accusati dall'imperatore Commodo di congiura con l’intento di appropriarsi del grandioso complesso. Ampliato e trasformato nella propria reggia di campagna, rimase di proprietà imperiale fino alla fine del III secolo d.C. Visiterete i monumentali resti della residenza palatina, del complesso termale con marmi policromi e mosaici, degli ambienti di servizio e del ninfeo, trasformato in castello in epoca medievale.

La visita proseguirà lungo un tratto della Via Appia per ammirare i numerosi sepolcri e scoprire insieme l'origine e la storia della Regina Viarum.

Si consigliano scarpe comode.



Appuntamento: Domenica 1 Ottobre alle ore 10.30 in via Appia Nuova 1092, davanti l’ingresso del sito archeologico

Contributo evento: 10 euro + biglietto d'ingresso gratuito

A cura di: Daria Portale



Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni:

info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086