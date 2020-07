La Villa dei Quintili ad ingresso gratuito

Immersa nella campagna romana, la Villa dei Quintili era la più grande e fastosa delle residenze fuori Roma. I Quintili erano due fratelli, consoli nel 151 d. C., che vennero accusati e uccisi dall’imperatore Commodo per aver ordito una congiura contro di lui. Da allora, la Villa divenne una residenza imperiale, con ambienti rivestiti di raffinati marmi e decorazioni.



Visiteremo il piccolo Antiquarium che ospita parte delle sculture e dei marmi ritrovati, e ci inoltreremo tra gli imponenti ruderi delle terme, degli ambienti residenziali e dei luoghi di divertimento in cui Commodo si allenava con i suoi gladiatori. Tra gli ambienti più incredibili della villa ci sono una cantina e una vera e propria enoteca del III secolo, con il vino che sgorgava da fontane!



Appuntamento h. 17.30 in via Appia Nuova, 1092.

Durata: 2 ore circa.



