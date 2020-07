Villa dei Quintili, passeggiata aspettando il tramonto

SI REPLICA! Passeggiata guidata al tramonto alla Villa dei Quintili e l'area archeologica di Santa Maria Nova al V miglio dell'Appia Antica.



Passeggiata guidata al tramonto alla Villa dei Quintili e l'area archeologica di santa Maria Nova al V miglio dell'Appia Antica. Il complesso dei Quintili, prima di proprietà dei fratelli consoli Quintili, divenne Villa imperiale dal 182 d.C. con l'Imperatore Commodo e gli altri imperatori dopo di lui. Passeggeremo tra le rovine di grandiosi complessi termali, l'area di rappresentanza degli imperatori e arriveremo fino alla monumentale entrata antica presso il Ninfeo del complesso. Visiteremo infine la Tenuta di santa Maria Nova, di recente acquisizione dello Stato, e il piccolo Museo-Antiquarium della Villa ospitato in una ex-stalla Torlonia.



Appuntamento: ore 17,15 Via Appia Nuova 1092 (ingresso Villa). Inizio: visita ore 17,30



Quota di partecipazione:



- € 12,00 + spese di prevedendita



- € 10,00 per i possessori della Carta Amici del Parco



- Gratis per i ragazzi fino a 14 anni



Durata visita: 2 ore circa



Lingua: Italiano



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it