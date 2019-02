Villa dei Quintili - Aspettando il tramonto

Passeggiata guidata al tramonto alla Villa dei Quintili e l'area archeologica di santa Maria Nova al V miglio dell'Appia Antica. Il complesso dei Quintili, prima di proprietà dei fratelli consoli Quintili, divenne Villa imperiale dal 182 d.C. con l'Imperatore Commodo e gli altri imperatori dopo di lui. Passeggiata tra le rovine di grandiosi complessi termali, l'area di rappresentanza degli imperatori per arrivare fino alla monumentale entrata antica presso il Ninfeo del complesso.

Si potrà visitare infine la Tenuta di santa Maria Nova, di recente acquisizione dello Stato, e il piccolo Museo-Antiquarium della Villa ospitato in una ex-stalla Torlonia.



Appuntamento: ore 14,45 Via Appia Nuova 1092 (ingresso Villa).

Inizio: visita ore 15,00

Quota di partecipazione:

- € 10,00 + spese di prevedendita

- € 8,00 per i possessori della Carta Amici del Parco

- Partecipazione gratuita bambini fino a 14 anni



Ingresso al sito: gratuito per tutti

Durata visita: 2 ore circa



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma Primavera-Estate 2019 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.



Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da Parco Regionale Appia Antica / EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.