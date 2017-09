Villa dei Quintili - Aspettando il tramonto

Passeggiata guidata al tramonto alla Villa dei Quintili e l'area archeologica di santa Maria Nova al V miglio dell'Appia Antica. Il complesso dei Quintili, prima di proprietà dei fratelli consoli Quintili, divenne Villa imperiale dal 182 d.C. con l'Imperatore Commodo e gli altri imperatori dopo di lui. Passeggerete tra le rovine di grandiosi complessi termali, l'area di rappresentanza degli imperatori e arriveremo fino alla monumentale entrata antica presso il Ninfeo del complesso.

Visiterete infine la Tenuta di santa Maria Nova, di recente acquisizione dello Stato, e il piccolo Museo-Antiquarium della Villa ospitato in una ex-stalla Torlonia.

Appuntamento: ore 16,15 Via Appia Nuova 1092 (ingresso Villa).

Inizio: visita ore 16,30

Ingresso al sito: gratuito per tutti

Durata visita: 2 ore circa

Mezzi pubblici per raggiungere il sito: bus 118



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.