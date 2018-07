Villa d'Este di notte. Una serata di magia tra i giardini e le stanze di una delle più belle dimore del Rinascimento Italiano. Costruita nel 1572, per volere del Cardinale Ippolito II D'Este, Villa D'Este è famosa in tutto il mondo per le sue fontane e i giochi d'acqua, un'opera d'ingegneria idraulica unica nel suo genere che ancora oggi lascia a bocca aperta migliaia di visitatori.

Programma di Viaggio e Modalità di Prenotazione

Ore 18: Appuntamento a Piazzale del Verano, Possibilità di Pagamento direttamente a Bordo

Ore 18,15: Partenza per Tivoli.

Ore 19: Arrivo a Tivoli, possibilità di Aperitivo con Tu Bevi e Io Guido oppure visita libera di Tivoli.

Ore 20: Appuntamento all'ingresso di Villa d'Este, ingresso e inizio della visita guidata.

Ore 22,45: Appuntamento al Pullman e Partenza per Roma.

Ore 23,30: Arrivo a Piazzale del Verano

COME PRENOTARSI?

Per prenotarsi è possibile acquistare il biglietto su www.tubevieioguido.it a 18€ (PREZZO PROMOZIONALE) oppure scrivere Nome + Numero di Partecipanti sulla Bacheca dell'evento Facebook (Es: Caterina +3 ) e pagare 22€ direttamente a bordo.

COSA INCLUDE IL BIGLIETTO?

Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno a bordo di un Pullman Privato GT e la Visita Guidata di circa due ore.

NON INCLUSO: Ingresso Villa d'Este, INTERO 10€ / RIDOTTO 5€.