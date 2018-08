Villa d'Este a Tivoli - visita guidata

Villa d'Este a Tivoli



- apertura serale -



​



Costo: 17 euro tutto incluso







Venerdì 7 Settembre 2018 - ore 20.00





Villa d’Este è il capolavoro del giardino “all’italiana” ideato da Pirro Ligorio per il cardinale Ippolito II d’Este e rappresenta una novità assoluta nel panorama dell’architettura del Rinascimento italiano.



L’infinita disponibilità idrica, assicurata dalla captazione del fiume Aniene, ha consentito per la prima volta di esplorare la potenzialità dinamica dell’acqua, plasmandola in innumerevoli forme e sperimentando tutti i possibili effetti visivi ed acustici.



Villa d’Este è tra i primi “giardini delle meraviglie” e ha esercitato un’importante influsso sugli organi idraulici successivi e sui giardini manieristi e barocchi.



Bisogna tuttavia non dimenticare le meravigliose opere architettoniche presenti: il palazzo, le fontane, le logge, i ninfei e le grotte; decorate con pregevoli cicli pittorici realizzati da artisti della scuola romana di Federico Zuccari e Girolamo Muziano.





Inizio visita: 20.00, comprende la visita alla Villa e ai giardini esterni;



Termine visita: 21.45 circa;







Appuntamento: ore 19.45 all'entrata del sito in Piazza Trento 5, 00019, Tivoli. Solo in caso di forte maltempo la visita verrà annullata.







Costo visita: 17 euro tutto incluso (contributo associazione e ticket d'ingresso al sito). Sono previste riduzioni.



Tutte le nostre proposte culturali sono riservate ai Soci dell’Associazione. Per associarsi occorre compilare un modulo di adesione che vi forniremo da consegnare alla prima attività a cui si partecipa. La quota associativa sarà inclusa nell’importo della quota di partecipazione della suddetta attività culturale a cui si prende parte.







Modalità di prenotazione: inviare una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.