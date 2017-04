Villa Celimontana e il Ninfeo dell'Uccelliera Luoghi normalmente non accessibili al pubblico ​ Costo: 9 euro tutto incluso Sabato 29 Aprile - ore 15.00 Il "Ninfeo" dell'uccelliera in Villa Celimontana si trova all'interno del giardino dell'originaria Villa Mattei, una delle più ricche famiglie romane, che Ciriaco Mattei fece costruire e dotare di un grande e complesso parco, i cui lavori di sistemazione furono eseguiti da diverse maestranze tra il 1585 e il 1590. Completamente obliterato nel corso dell'Ottocento, l'ambiente fu riscoperto fortuitamente durante i lavori per una conduttura d'acqua e, dopo un attento restauro, reso fruibile per il pubblico. Gli spazi connessi al Ninfeo mostrano pregiati mosaici pavimentali in tessere di marmo di vari colori raffiguranti un'aquila, simbolo araldico della famiglia Mattei, e motivi geometrici, mentre il ninfeo absidato presenta decorazioni che uniscono alla tecnica dell'affresco la decorazione con frammenti di marmo, pomice e conchiglie, che ben si addicono ad un'ambiente in cui l'acqua doveva essere protagonista ed offrire uno spazio di riposo e ozio alla famiglia Mattei e ai loro ospiti, testimonianza tangibile della vita aristocratica romana tra il '500 e il '600. Scopriremo quindi la nascosta Basilica Hilariana e ci addentreremo all'interno della Villa, passando per l'obelisco egizio di Ramsete II e verso il portale monumentale di Villa Giustiniani Massimo. Tipologia itinerario: visite in luoghi normalmente non accessibili, archeologia, ville & parchi; Inizio visita: 15.00, la visita comprende una panoramica della Villa e dei suoi monumenti con l'entrata al Ninfeo dell'Uccelliera; Termine visita: 16.30. Appuntamento: ore 14.45 in Via della Navicella 12, 00184, Roma. Solo in caso di forte maltempo la visita verrà annullata. ​ Costo visita: 9 euro tutto incluso (ticket Ninfeo, visita guidata, tessera per i nuovi soci); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. ​ Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.