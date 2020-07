Villa Borghese suona Fabrizio De André

Sarà un omaggio a Fabrizio De André ad animare Villa Borghese il prossimo 26 luglio. Le sue canzoni, rivivranno in un grande tributo dal vivo con 5 elementi nella stupenda e rinnovata cornice all'aperto di Casina Valadier, a Villa Borghese. Con le tracce indimenticabili del cantautore in chiave rock, come nell'album datato 1979 con la PFM.

Questi i brani che omaggeranno il grande cantautore:

1 Bocca di rosa

2 Un giudice

3 La guerra di Piero

4 Rimini

5 Volta la carta

6 Zirichiltaggia

7 Amico fragile

8 La canzone dell'amore perduto

9 Pioggia (brano originale)

10 Andrea

11 Giugno '73

12 Avventura a durango

13 Sally

14 Dolcenera

15 La canzone di Marinella

16 Via del Campo

17 Il pescatore

18 Maria nella bottega d'un falegname

19 Il testamento di Tito

20 Creuza de ma

21 Amore che vieni, amore che vai

22 Don Raffaè

L'evento avrà inizio dalle 19 con aperitivo e cena, mentre il concerto avrà inizio alle 21. Ingresso da Piazza Bucarest.

Per informazioni e per prenotare: https://www.facebook.com/events/583903099219798/