Villa Borghese Piano Day 2019

Torna l’armonia di Musica e Natura il 9 Giugno 2019 con Villa Borghese Piano Day, manifestazione giunta alla sua Terza Edizione grazie alla partecipazione di oltre 5.000 persone negli anni precedenti e l’entusiasmo delle Istituzioni romane.

Con il patrocinio di Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale e della Regione Lazio, una grande giornata di concerti nel verde tra classica, jazz e natura completamente gratuiti.

Villa Borghese Piano Day, l'evento

Grazie alla preziosa collaborazione con Ciampi Pianoforti, tra alberi e fiori tornano a spuntare strumenti a coda nel cuore della Villa più amata da romani e turisti, proponendo un programma di concerti a tutte le ore e per tutti i gusti, ad opera di grandi talenti del pianismo italiano ed internazionale, con la Direzione Artistica di Gaia Vazzoler e Massimo Spada.

Due le novità di quest’anno: un pianoforte alla Terrazza del Pincio che potrà essere liberamente suonato da chi lo vorrà per tutto il giorno e le passeggiate guidate alla scoperta della storia e dei segreti del Parco. Naturalmente anche gli altri strumenti, quando non impegnati in concerti ufficiali, possono essere suonati e provati dal pubblico, all’insegna della condivisione e dell’armonia.

Tornerà alle 15 l’applaudito spazio “PIANISTI IN ERBA”, che vede protagonisti i bambini, nella gioia del suonare insieme. Le esibizioni dei piccoli pianisti sono ogni anno abbinate ad un importante progetto a sfondo sociale: partner della manifestazione quest’anno sarà l’Associazione Peter Pan Onlus, che sostiene i bambini affetti da patologie onco-ematologiche e le loro famiglie.

Tra i momenti di spicco della nostra giornata: l’inaugurazione alle 11 al Laghetto con Cristiana Pegoraro, il jazz di Greg Burk, la grande pianista Gilda Buttà con il violoncellista Luca Pincini ed il concerto finale alle 19, un “Divertissement a 8 mani”, che dalla sola mano sinistra arriverà a vedere impegnati ben 4 pianisti sullo stesso strumento! Senza dubbio uno spettacolo insolito per un finale davvero coinvolgente per i musicisti e per il pubblico.

Tutte le info su www.villaborghesepianoday.it e sulla pagina Facebook.