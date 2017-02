Villa Borghese e il Museo Canonica

Una visita imperdibile a Villa Borghese con ingresso poi al Museo Canonica: devieremo dalle strade caotiche della città per perderci nel cuore della Villa Conosceremo al suo interno un luogo poco conosciuto: la casa d'artista dello scultore Pietro Canonica. Figlio del Risorgimento, Pietro si affermò negli ambienti dell'alta aristocrazia e venne chiamato presso tutte le corti d'Europa come ritrattista. Visiteremo la sua casa, che occupa gli ambienti dell'ex "gallinaro" di Villa Borghese, conosceremo le sue sculture e soprattutto entreremo nell'atelier, un luogo sospeso nel tempo dove è possibile immaginare l'artista al lavoro circondato da bozzetti preparatori e strumenti ancora velati di polveri e calcina. Informazioni utili Appuntamento: ore 10.30 viale Pietro Canonica 2 Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair 2017 (€5) Biglietto: gratuito Guida: Marika Per partecipare E' necessaria la prenotazione per essere avvertiti in caso di eventuali variazioni compilando il modulo sottostante entro e non oltre le ore 12 del sabato ed aspettare una nostra conferma. Altrimenti si può anche: - telefonare in segreteria Tel. 068100805 - Tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato dalle 10 alle 13; - tramite SMS o WhatsApp al 3274296323 (indicando nome, cognome, iniziativa ed una mail) ed aspettare una nostra conferma NB) La prenotazione è valida solo dopo nostra conferma. Associazione Altair 2015 Quota di partecipazione: 10€ (per i Soci), 15€ (per i non Soci) Quota Altair gratuita per un ragazzo (fino a 18 anni) accompagnato da un adulto. Biglietto: Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. Le eventuali disdette vanno comunicate al più presto in associazione. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair