Villa Borghese al tramonto

Sito nel cuore di Roma, il parco di villa Borghese è indissolubilmente legato al personaggio di Scipione Borghese, potentissimo cardinale nipote di papa Paolo V, che ne ha voluto la costruzione a partire dall’inizio del ‘600.



Partendo dal Casino Nobile che oggi ospita la celebre Galleria Borghese, ci sposteremo poi in altri luoghi simbolo del parco come l’affascinante laghetto, l’imponente piazza di Siena e la meno nota Fortezzuola, oggi sede del museo Pietro Canonica.



Una passeggiata al tramonto per scoprire insieme la bellezza architettonica e naturalistica di questo luogo affascinante.



Appuntamento di fronte alla Galleria Borghese in piazzale Scipione Borghese, 5.

La visita guidata non prevede l’ingresso alla Galleria Borghese.



Durata: 2 ore circa.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico;

oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351.

In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp).



Prenotazione obbligatoria.



La visita verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043. I partecipanti sono invitati a portare con sé mascherine e gel igienizzante e a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.