Villa Aperta: arte visiva, concerti e dj set

Musica elettronica, dance, rock-progressive, e quest’anno installazioni video e proiezioni d’artista: il festival dell’Accademia di Francia a Roma Villa Aperta torna a Villa Medici l’8 e il 9 giugno con una nuova formula che affianca l’arte visiva a dieci concerti e dj set per due serate intense di live.

Nel suggestivo scenario di Villa Medici, si alterneranno band di richiamo internazionale come The Avener, Ofenbach, Nico Vascellari con Ninos Du Brasil, Golden Bug & Desilence con il progetto V.I.C.T.O.R. LIVE, Joe Victor, a nuovi talenti abili nel reinventare stili e linguaggi musicali, e artisti visivi come Simon Rouby e Chemical Bouillon.

Il programma dei concerti e dei dj set di Villa Aperta:

8 giugno :

19.00 Apéro éléctronique con Interiors

20.30 Combo Charlie

21.30 Joe Victor

23.00 Økapi

00.30 Ofenbach

9 giugno :

19.00 Apéro éléctronique con Dagger Moth

20.30 Youarehere

21.30 Ninos Du Brasil

23.00 Golden bug & Desilence - V.I.C.T.O.R. Live

00.30 The Avener