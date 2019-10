Villa Adriana al tramonto

Un luogo di straordinario fascino che potremo vedere sotto una luce molto particolare...grazie all’ultima apertura serale della stagione potremo goderci l’area archeologica al tramonto e completare con un percorso suggestivo sotto le prime stelle della sera! La villa, realizzata tra il 118 e il 136 d.C., rispecchia la personalità, l’ingegno e l’interesse per l’architettura dell’ imperatore Adriano che la progettò per essere la residenza imperiale extra-urbana.

Nel 1999 l’area archeologica è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e ancora oggi continuano i restauri e la musealizzazione di alcuni ambienti. Per chi ci è già stato è una “chicca” da non perdere, per quanti non hanno mai avuto occasione di visitarla è un ottimo inizio!

INFORMAZIONI GENERALI

La visita guidata è organizzata dall'Associazione PAN Archeologia è Territorio

Appuntamento: h. 16.30 in Largo Marguerite Yourcenar, 1, davanti l’area archeologica (Tivoli). Per il corretto svolgimento delle pratiche burocratiche e l’organizzazione della visita si raccomanda la massima puntualità.

Quota di partecipazione: visita guidata 10€ (Soci 2019) - 12€ (non Soc, comprensiva di tessera associativa) + 10€ biglietto di ingresso al sito (salvo agevolazioni MIBACT per docenti, under 25, convenzioni).

Durata: 3h circa.

Minimo di partecipanti 10 persone, massimo 25.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 ottobre, h. 17.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

