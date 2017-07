Una visita guidata in serale da non perdere, nella splendida dimora di Villa Adriana a Tivoli! Sarà possibile visitare con un archeologo la lussuosa residenza voluta e progettata dall’imperatore Adriano, come luogo dove rifugiarsi poco fuori Roma. Ancora oggi un splendido parco circonda le imponenti rovine che raccontano il fasto e la gloria della città e dell’impero romano nel II secolo. Sarà un modo per scoprire la bellezza di un gioiello patrimonio dell’Unesco con il piacevole clima delle sere d’estate fuori porta!



Quando

Venerdì 11 Agosto 2017 ore 19:30



Dove

Largo Marguerite Yourcenar 1, all’ingresso della villa



Costi

Quota di partecipazione di € 8 a persona. Biglietto di ingresso: intero € 8; ridotto € 4; gratuito under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/villa-adriana-in-serale/