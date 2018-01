VIITO / Concerto Antemprima / Pierrot Le Fou

Raccontare cosa è Viito non è facile.

La vera domanda che sorge spontanea quando lo si ascolta è “cosa sarà”?

Viito è un incontro tra due artisti che ha dato vita a un mucchio di canzoni.

Un personaggio che non passa inosservato e una penna in perfetto equilibrio tra canzone d’autore e nuovo pop italiano.

Viito ha da subito suscitato l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico più curioso.

Cosa sarà Viito?

Qualcosa di cui si sentirà parlare molto nel 2018.



Start: 22.00



3 Euro con tessera associativa 2018



Pierrot Le Fou

Via Macerata 58

00176 Roma