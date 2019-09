VII edizione Castelnuovo Fotografia a Castelnuovo di Porto

VII Edizione CASTELNUOVO FOTOGRAFIA

Dal 28 Settembre al 6 Ottobre 2019

Castelnuovo di Porto (Roma)

PAESAGGI IN MOVIMENTO | spostamenti | distanze | alterazioni

MOVING LANDSCAPES | displacements | distances | alterations



Sede Rocca Colonna e Borgo medievale

Città Castelnuovo di Porto (RM)



Orari

Sabato 28 settembre dalle 10:30 alle 13: 30 - 15:00 alle 20:30

Domenica 29 settembre dalle 10:30 alle 13:30 - 15:00 alle 20:30

Domenica 6 ottobre dalle 11.00 alle 13.00 - 15.00 alle 19.00

Dal 30 settembre al 6 ottobre visite alle mostre per gruppi su appuntamento, dalle 16 alle 19



Sabato 28 e Domenica 29 Settembre, siete invitati ai due giorni di inaugurazione che animeranno il borgo medievale di Castelnuovo di Porto tra mostre, dibattiti, workshop, letture portfolio, talk, discussioni, proiezioni e installazioni.

Le sale del Castello Colonna del Comune di Castelnuovo di Porto si aprono anche quest'anno all’esperienza artistica come motivo di rigenerazione sociale, culturale ed estetica. Le opere esposte, i dibattiti, i laboratori di inclusione sociale, i workshop gratuiti e le letture portfolio vogliono stimolare il dibattito sulla fotografia contemporanea e nello stesso tempo, favorire il dialogo tra le diverse comunità che interagiscono e si spostano nel paesaggio contemporaneo.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Castelnuovo di Porto con il contributo della Regione Lazio e curata dall'associazione culturale Dieciquindici.

Castelnuovo Fotografia si avvale del patrocinio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'IILA Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana dell'Istituto Polacco di Roma e dell'Ente Regionale Parco Veio.

Per il secondo anno consecutivo Leica marchio storico e di prestigio, leader mondiale nella produzione di fotocamere e ottiche professionali, è partner della manifestazione grazie al supporto di Leica Store Roma. Nella splendida cornice del Parco di Veio e nel paesaggio dell'Etruria meridionale, a due passi da Roma, Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri, entrambi fotografi Certified by Leica, accompagneranno i partecipanti durante le passeggiate fotografiche. Occasione in cui sarà possibile approfondire la tecnica del linguaggio fotografico e provare sul campo le fotocamere Leica.



L’edizione 2019 si avvale della collaborazione di numerose gallerie di arte contemporanea e, come tradizione, ormai da molti anni, di istituti di cultura stranieri.

Anche quest'anno, in programma ci sono due open call: CDP Zine, in collaborazione con l'associazione Dieciquindici e #SPAZIOFOTOCOPIA, in collaborazione con Magazzini Fotografici di Napoli.



Numerosi sono gli incontri in programma, le presentazioni editoriali e le proiezioni. Immancabili gli appuntamenti con il Bookshop e le letture portfolio in piazza.



Inoltre nelle giornate del 5 e 6 ottobre ci si potrà iscrivere al workshop “Fotografia a km 0” con i fotografi Mario Beltrambini e Sauro Errichiello, un laboratorio tecnico-pratico propedeutico alla fotografia stenopeica e alla Slow Photo che diventerà una mostra per l’edizione 2020 del festival.

Per tutte le info: www.castelnuovofotografia.it