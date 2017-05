Il 3 e il 4 giugno 2017 dalle 9 alle 23 in Viale Gino Cervi angolo Via delle Vigne Nuove, l’Associazione di Promozione Sociale Comitato Vigne Nuove organizza "Vigne Nuove in Festa", un week end di festa dedicato alla cittadinanza, alle famiglie e ai bambini con momenti di attività ludiche ed educative.

Durante lo svolgimento della festa, per allietare i presenti e catturare l’attenzione dei passanti e dei residenti, le Associazioni coinvolte allestiranno stand per la divulgazione scientifica di patologie rare, per la ricerca e per la raccolta fondi oltreché per la tutela degli animali e dell’ambiente.

Saranno inoltre allestiti stand enogastronomici per la promozione, degustazione e conoscenza dei prodotti alimentari con un’attenzione particolare alla filiera produttiva e alle prescrizioni di igiene alimentare di base.

I piccoli ospiti saranno intrattenuti con laboratori didattici e animazione: sono previsti spazi dedicati allo spettacolo con l’esibizione di scuole di danza, artisti di strada e cantanti.