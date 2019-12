Vignaioli Naturali a Roma 2020

Come ormai da tradizione, l’ultimo fine settimana di gennaio torna Vignaioli Naturali a Roma, lo storico appuntamento con i vini naturali, con una proposta ricca di incontri e degustazioni immancabili.

Oltre 80 vignaioli, provenienti da tutta Italia e da alcune selezionate regioni d’Europa, saranno disponibili ai banchi di assaggio per condividere con i visitatori le loro storie fatte di colori, profumi e gusti, ma soprattutto di passione, dedizione, pazienza e di scelte a volte non facili per ottenere i risultati che sarà possibile assaggiare in ogni calice.

E’ questo il principio più importante a cui si ispira Vignaioli Naturali a Roma, quest’anno giunto alla dodicesima edizione: far incontrare ogni anno chi il vino lo fa e chi lo beve e far conoscere, a un pubblico più ampio possibile, il senso autentico del vino di territorio.

Le due giornate all’insegna del piacere e della cultura del vino naturale sono tappa fissa per tutti gli amanti del buon bere in cerca di emozioni e per quei vignaioli che vivono in simbiosi con la vigna.

Appuntamento sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020

Vignaioli Naturali Roma 2020, tutte le informazioni:

Sabato 25 gennaio (orario 12-19): 25€

Domenica 26 gennaio (orario 12-19): 25€

Abbonamento 2 gg: 40€

Dove:

The Westin Excelsior Rome

Via Vittorio Veneto 125, Roma

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/486549495282175/?event_time_id=486549501948841