Vignaioli Naturali a Roma: l'inno al “vino secondo natura”

Il 26 e 27 gennaio 2019 torna lo storico appuntamento con “Vignaioli Naturali a Roma” presso la prestigiosa location del The Westin Excelsior Rome - Via Veneto 125 .

Nata, dieci anni fa, come la prima degustazionenella capitale organizzata in banchi di assaggio dove gli stessi vigneron oltre a far degustare i loro vini incontrano direttamente i visitatori per raccontare storie di territori e di cantine, modalità fortemente voluta dall’appassionata organizzatrice Tiziana Gallo.

Vignaioli Naturali a Roma

Dal 2009 al 2019 l’evento romano ha sempre arricchito la manifestazione di curiosità enologiche e anche per l’imminente edizione promette interessanti novità attraverso fermentazioni spontanee, lieviti indigeni, vitigni autoctoni e lavorazioniartigianali che vi accompagneranno in queste due imperdibili giornate in programma alla scoperta dei vini naturali nel centro di Roma.

In questa edizione saranno oltre 80 i produttori provenienti da tutta Italia con un virtuoso percorso da nord a sud, da est a ovest della nostra penisola. Confermata, inoltre, la presenza di alcuni vignaioli della Catalogna che proporranno alpubblico le loro straordinarie produzioni.

Vignaioli Naturali a Roma ha deciso inoltre di contribuire, anche quest’anno, all’iniziativa per sostenere l’alfabetizzazione delle madri del villaggio di Pire (Senegal) e la scolarizzazione dei bambini di Mont-Ngafula, Kinshasa (RDC)con la sacchetta portacalice realizzata da artigiani africani (Costa d’Avorio e Repubblica democratica del Congo) messa a disposizione per i visitatori desiderosi di aderire alla colorata e sostenibile iniziativa.

Vignaioli Naturali a Roma festeggia dieci anni

A distanza di 10 anni dal primo appuntamento Tiziana Gallo rinnova, con tenacia e professionalità, questo meraviglioso incontro tra il vignaiolo e il consumatoreper condividere con il pubblico l’evoluzione della scena dei vini naturali inItalia. Assolutamente da non perdere quindi l’edizione 2019 dei Vignaioli Naturali a Roma alla quale nessun appassionato di “vino secondo natura” potrà rinunciare.