Vignaioli artigiani italiani a Testaccio

Il 22 e il 23 aprile torna alla Città dell'Altra Economia V.A.N. Vignaioli Artigiani Naturali, appuntamento imperdibile che ormai da anni porta in scena la miglior produzione vinicola italiana, quella naturale e autentica dei vignaioli artigiani. Due giorni per degustare, scoprire e riscoprire vini naturali e prodotti dell'agricoltura biologica.

Come ogni anno, V.A.N. Vignaioli Artigiani Naturali riunisce nella stesso evento i migliori vignaioli d'Italia, uniti dalla passione autentica per il vino naturale, contadino, artigianale. V.A.N. è l'unica fiera dove si trovano esclusivamente vini naturali, sinceri, biologici, autentici dalle radici ai frutti. Nella due giorni di V.A.N. si incontra un vino degno del suo nome, non contaminato dagli oltre 300 additivi consentiti nella produzione del vino convenzionale. Un vino che carezza il palato e scalda il cuore, rivolgendosi alla mente con parole intelligenti.

V.A.N. Vignaioli Artigiani Naturali non è solo degustazione: sarà possibile acquistare il vino direttamente dal produttore, entrando così in contatto con le storie e l'umanità che distinguono il vino naturale dal convenzionale. L'evento è anche un'importante occasione di riflessione e approfondimento: domenica dalle 10 alle 12 ospiterà il convegno "Agricoltura e Burocrazia", che vedrà protagonisti i vignaioli stessi, accanto ad ospiti significativi, per fare il punto sulla situazione italiana, che vede le piccole aziende agricole messe in seria difficoltà da mille obblighi e procedure che non sempre garantiscono la qualità dei prodotti né la tutela della salute dei consumatori. L'evento è organizzato da Ass. Vignaioli Artigiani Naturali, Città dell'Altra Economia e Coop. Oltre Onlus.

PROGRAMMA Sabato dalle 11 alle 20 Degustazione e vendita diretta di vini naturali e prodotti dell'agricoltura biologica Domenica dalle 10 alle 12 "Agricoltura e burocrazia" - Convegno dalle 12 alle 19 Degustazione e vendita diretta di vini naturali e prodotti dell'agricoltura biologica Ingresso €10 + bicchiere €2