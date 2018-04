Vigliar, Solimene, Liuzzo organ trio di scena al Charity Café

Giovedì 26 aprile il grande jazz torna ancora una volta al Charity Café con il trio Vigliar, Solimene, Liuzzo che sarà in concerto nel club di Via Panisperna. La formazione vedrà Gianluca Vigliar al sax, Vittorio Solimene al piano organo ed Ivan Liuzzo alla batteria. Una serata in cui il trio proporrà brani originali e grandi successi del passato, con l’intento di unire la scrittura originale al riarrangiamento di standard jazz. Passato e presente si incontrano, dunque, con tre musicisti assai attivi in diverse formazioni nella scena jazzistica capitolina.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Gianluca Vigliar, Sax

Vittorio Solimene, Piano Organo

Ivan Liuzzo, Batteria