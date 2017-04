Vietnam Today di Daniele Rossi @ Galleria Tibaldi Arte Contemporanea

Il 5 maggio alle ore 19 inaugura a Roma, presso la Galleria Tibaldi Arte Contemporanea in via Panfilo Castaldo 18, la mostra di fotografia contemporanea "VIETNAM TODAY" di Daniele Rossi. La mostra, con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, resterà in esposizione fino al 20 maggio. Dopo le guerre che hanno tormentato il Vietnam per molti anni, ora la nazione è in crescita ed è comune vedere tanti giovani che stanno cercando di migliorare il loro tenore di vita. Vengono costruiti grattacieli, il turismo, così come la cultura, si sta incrementando. L'unica cosa che non cambia e unisce il passato al presente è la gente che si sposta in modo vorticoso, presa dalla quotidianità del vivere. I numerosi motorini, i lavoratori, i turisti, i venditori, passano indifferenti davanti agli edifici storici