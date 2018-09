Victor Wooten trio in Concerto al CrossRoads

Victor Wooten è un vero fenomeno della musica fusion: vincitore di 5 Grammy, nominato per parecchi anni di seguito Miglior Bassista dell’Anno da Bass Player Magazine (primo musicista ad esserlo per più di una volta nella vita), Victor Wooten stupisce per la fluidità e la velocità con cui esegue le tecniche più estreme del basso elettrico moderno: un virtuosismo incredibilmente istintivo e mai fine a se stesso. Wooten ha ottenuto successo mondiale nel 1990 come membro fondatore del super-gruppo Bela Fleck e dei Flecktones e collaborando con alcuni dei più grandi musicisti: Mike Stern , Scott Henderson, Steve Smith, e molti altri.



Sul palco con un’incredibile all star band: aspettatevi i fuochi d’artificio!



Open Act.

@The High Securety Level

Andrea De Luca: guitar & voice

Mauro Arduini: bass

Jacopo Coretti: drums