Vicidomini con Abbate e Sarcinelli all'Isola del Cinema

Nicola Vicidomini sbarca sull'Isola Tiberina - "Spazio Young", giovedì 30 agosto alle 20 e 30 con Il Nuovo Libro di Piero Angela. L'opera umoristica, che sta registrando un gran numero di vendite e entusiastici consensi, è assimilabile a un libro didattico, «un testo scolastico dedicato a quegli sturienti che non sanno né leggere, né scrivere, né pronunciare le parole più elementari (come mamma, papà, cacca, esaugurazione) e che pertanto si limitano a mugugnare», spiega l'autore, già protagonista di varie edizioni di Colorado (Italia 1), Stracult (Rai 2) e Programmone (Radio 2).

Reduce dal successo all'Auditorium Parco della Musica, dai recenti trionfi teatrali di Veni Vici Domini al Teatro Vascello e a Villa Ada Roma Incontra il Mondo, considerato un innovatore radicale del linguaggio umoristico, il più grande comico morente sarà affiancato per l'occasione da Stefano Sarcinelli, figura autorevole della comicità in Italia, spalla per eccellenza, autore ed ideatore di programmi che hanno lasciato il segno come Sportacus, Convention e Macao. Sarcinelli parteciperà all'incontro in veste di curatore della collana Veni Vidi Risi - Ultra Edizioni che comprende, tra gli altri, anche i libri di Mario Marenco, Felice Andreasi, Francesco Paolantoni, Francesca Reggiani. A presiedere l'incontro il grande scrittore e intellettuale Fulvio Abbate. Lettrice d'eccezione, per la ghiotta occasione, Martina Catuzzi, tra i volti più brillanti e rilevanti della Stand Up italiana, raffinata attrice ed elegante umorista.