Viaggio tra i terroirs del Sud di Francia

Magazzino Scipioni vi porta in viaggio nei terroir del sud della Francia dove si narra che si "coltivi l'arte di vivere", tra vigne, montagne e castelli.

Una serata per scoprire di più sui vini del Sud di Francia e sulla ricchezza e autenticità di uno dei territori più significativi in termini di produzione vinicola. Dai vigneti del Languedoc Rousillon alla valle del Rodano, nel corso della cena degusteremo i vini di quattro aziende che sono espressione pura del carattere e del temperamento di questo territorio così speciale.

Ogni vino verrà servito dai nostri sommelier che ne racconteranno le note degustative e alcune curiosità sul territorio e sui produttori, in accompagnamento con un piatto appositamente creato dal nostro Chef per valorizzarne le caratteristiche ed i sentori.



Menù:

- Zuppa di legumi e farro;

- Tortino di pecorino;

- Chitarrina con sugo di ossobuco;

- Maltagliati con ragù d'agnello;

- Formaggi d'eccellenza;

- Cinghiale al mirto;

- Dolce e vino a sorpresa.



Aziende vinicole:

Herbe Sainte, Château d'Or et de Gueules, Vignobles Pouderoux, Domaine Roche-Audran



Prezzo: 40€



(Alcuni piatti o aziende vinicole potrebbero variare in base alla reperibilità e stagionalità delle materie prime e dei prodotti).