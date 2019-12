Giovedì 2 gennaio alle ore 21,00 approda al teatro Garbatella il poetico concerto di Andrea Pagani “VIAGGIO SUL FILO – La storia di Philippe Petit”

“VIAGGIO SUL FILO – La storia di Philippe Petit” è il nuovo spettacolo teatrale del pianista e compositore Andrea Pagani, tratto dal suo ultimo disco di piano solo “Petit(e) suite pour Philippe” (Filibusta Records), dedicato al grande funambolo francese Philippe Petit.

Lo spettacolo narra l’incredibile storia di Petit, i suoi sogni, le sue passioni, le infinite difficoltà che dovrà affrontare per realizzare la sua più celebre impresa: la traversata clandestina tra le due torri gemelle del World Trade Center a New York, il 7 Agosto 1974.

E’ il racconto di una sfida alla vita, in musica, immagini e parole. Una serie di quadri sonori che trascinano la mente dello spettatore nell’esperienza straordinaria del protagonista.

Una storia che tocca le corde più intime dell’animo, spingendo a credere in sé stessi e ad inseguire i propri traguardi nella vita.

Un coinvolgente viaggio emotivo sul confine tra sogni e realtà.



Andrea Pagani: Pianoforte, musiche originali

Tommaso Arnaldi: Voce narrante

Regia di Andrea Anconetani

Organizzazione e pubbliche relazioni: Stefania Barbesi

Lo spettacolo ha debuttato all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Petrassi)

ANDREA PAGANI

Nato a Roma, pianista, tastierista, compositore, arrangiatore. Vanta numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali come Roberto Ciotti, Enrico Montesano, Acustimantico, Frank Catalano, Enzo Scoppa, Massimo Moriconi, Randy Roberts, Claudia Marss, U.S.Z., Al Joshua e Blue Joshua Band, José Martillotta, Giorgio Rosciglione, con i quali ha inciso dischi e partecipato ai più importanti Festival italiani ed internazionali, tra cui: "Pistoia Blues" (2000), "Jazz & Image" a Villa Celimontana, Roma (4 edizioni, 2000/2003), "Umbria Jazz Winter"(2001/02), "Philips Dubai Jazz Festival"(Emirati Arabi-2003), "Jazz Tage Lichtensteig" (Svizzera-2003), "Isola Liri Blues"(2004), "Nokia Abu Dhabi Jazz Festival" (Emirati Arabi-2006), "Roma incontra il mondo-Villa Ada (Roma 2006/2007), "Out of the Blue's Festival" (Samedan, Svizzera - 2007), “FestambienteSud” (2008), “Notti d’estate a Castel S.Angelo, (2012), Auditorium Ara Pacis”( Roma 2012), “Settimana della lingua e cultura italiana” (Kampala, Uganda, 2008 e 2015), “Harris Jazz ” (Cracovia, 2016).

Ha al suo attivo 6 dischi da solista, “FOR THE SEA”(2007), “LE STORIE D’AMORE”(Pony Canyon, 2007) con il quale ha vinto il “Gold Disc Award” della rivista giapponese “Swing Journal”, "ANDREA PAGANI PLAYS PUCCINI" (Mojo Records, 2008), prodotto come il precedente da Makoto Kimata (già produttore di McCoy Tyner, Kenny Drew, Chet Baker),“BRAVI BRAVI, MA CE L’AVETE UNA CANTANTE?”(Zone di Musica,2012), “PETIT(e) SUITE POUR PHILIPPE” (Filibusta Records, 2015), da cui è tratto lo spettacolo teatrale “VIAGGIO SUL FILO”, presentato in prima nazionale all’Auditorium Parco della Musica di Roma (2016), “JAZZ IN BAG - ANDREA PAGANI PER ANGELINA ROMA” (2017). E’ presente nel cd “OTOKO NO KAKUREGA JAZZ COMPILATION:LOVE” (2008) accanto a jazzisti come Pharoah Sanders, Gary Burton, Mal Waldron. Il suo brano “A tear on my chest” è stato inciso dal pianista americano Cyrus Chestnut, nel cd “BLACK NILE”(M&I, 2008).

