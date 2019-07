CineTeatro L'aura - VIAGGIO nella POESIA ROMANESCA - sabato 27 e domenica 28 luglio.

Siamo al terzo appuntamento della stagione estiva “R-Estate con noi” al CineTeatro L'aura! Vi aspettiamo sabato 27 e domenica 28 luglio sempre con la formula aperitivo più spettacolo e questa volta … spettacolo in dialetto romanesco: “VIAGGIO NELLA POESIA ROMANESCA” con Quintino Di Marco, Laura Monaco e il chitarrista Simone Ruggiero. Un viaggio nel tempo per ricordarsi la bellezza della Roma del primo Ottocento, per riscoprire poeti che di questa città hanno fatto la storia, Trilussa, Belli, Pascarella, Giuliano … per ascoltare belle melodie romanesche ... per non dimenticare il folclore della bella Roma! Ma non solo, perché Roma non è solo “quella de na vorta”! Arriveremo fino ai “poeti” di oggi! Un tuffo nel passato per nuotare fino al presente! Cosa chiedere di più in questo fine settimana di fine luglio? Aperitivo, musica e un VIAGGIO NELLA POESIA ROMANESCA!

Per info : http://www.teatrolaura.org/portfolio/viaggio-nella-poesia-romanesca/

Avviso ai soci

VIAGGIO NELLA POESIA ROMANESCA

sabato 27 luglio ore 21.00

domenica 28 luglio ore 19.00

aperitivo + spettacolo a 10 €

Cine-Teatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64 ) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

Sito: http://www.teatrolaura.org/stagione-estiva-2019-r-estate-con-noi/