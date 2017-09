Viaggio nel tempo: Tuscolo e le Legioni Romane

La Legio Secunda Parthica Severiana risalirà l’antico basolato sino al teatro romano, dove svolgerà manovre militari e spiegherà al pubblico l’importante storia della Legione, le armature, le figure e le tecniche di combattimento dei legionari romani. A seguire “La scuola legionaria per bambini”, che saranno coinvolti con piccoli scudi, marce e figure, tra cui la classica “testuggine”, e la “Scuola legionaria per adulti”. Disponibilità per domande sull'argomento e fotografie ricordo

Info: Ass. “U Lengheru Neru” 3478026972 - angelo.dottavi@libero.it -alessandriniro@libero.it

Ingresso libero