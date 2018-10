Viaggio nel mondo del Sake

In occasione della 19esima edizione di Asiatica Film Festival, lunedì 8 ottobre alle 20 al Cinema Nuovo Sacher, il “sake sommelier” Luca Rendina, in collaborazione con l’Ambasciata del Giappone in Italia, vi conduce alla scoperta delle modalità di produzione e della cultura del sake, per poi fornirvi tutti gli strumenti per degustarlo al meglio.

Il sake ottenuto dall’alimento principale per i giapponesi, il riso, fatto fermentare in acqua, nasce con il culto delle prime divinità e vanta una tradizione millenaria, rimanendo a tutt’oggi un elemento fondamentale nella vita dei giapponesi.

Ha assunto infatti un ruolo essenziale, oltre che nella cucina giapponese, nelle festività religiose, nei riti agricoli e in cerimonie che scandiscono la vita di ognuno, dalla nascita, alla cerimonia della maggiore età, al matrimonio, al funerale, ai festival.