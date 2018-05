Viaggio musicale tra Europa e Asia: duo Nihz in concerto

"Viaggio musicale tra Europa e Asia" è il terzo concerto della rassegna "Roma Classica" che si svolgerà domenica 20 maggio presso la Sala dei Fiorentini di Piazza dell'Oro: protagonista del concerto il DUO NIHZ composto da Bobby Rootveld e Sanna van Elst, originari dell'Olanda ma attualmente residenti in Germania. I due musicisti eseguiranno brani di un ampio repertorio per voce, flauto dolce, chitarra e percussioni: dalla musica klezmer dell'Europa dell'Est a brani composti da Salomon Rossi, Vittorio Monti, Niccolò Paganini; dalla musica classica danese alle musiche tradizionali malesi e giapponesi, fino alla Spagna del compositore Isaac Albeniz. Un suggestivo viaggio in cui diverse culture e sonorità si incontrano. Il concerto è organizzato da Accademia Musicale Clivis ed Early Music Italia, in collaborazione con Gioventù Musicale d'Italia.