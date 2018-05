Viaggio in Italia per la Notte dei Musei 2018

LA NOTTE DEI MUSEI 2018





ALT ACADEMY PRODUZIONI



presenta



“Viaggio in Italia”



tratto da “Bazar di un Poeta”

di Hans Christian Andersen



a cura di Pino Strabioli

musiche – Marcello Fiorini

coreografie – Rosario Marotta

performer – Paolo Bielli

costumi – Caterina Carosi

museo: Galleria d’Arte Moderna



con Pino Strabioli, Marcello Fiorini, Paolo Bielli



“Viaggio in Italia” è un omaggio ad Hans Christian Andersen, favoliere-poeta, nato a Odense nel 1805, tratto da “Bazar di un poeta” adattato, diretto ed interpretato da Pino Strabioli.

Il racconto magnifico e pauroso del viaggio in Italia che l’autore danese fece nel lontano 1840; emergono gli stupori delle notti e delle albe, dei soli e delle lune, gli incontri con cantanti girovaghi,briganti e fiammiferaie, la scoperta della nostra musica e dei nostri tesori artistici.

Verona, Mantova, Bologna, Arezzo, Perugia, Roma e Napoli viste dagli occhi del padre indiscusso della fiaba.

«Qui la bellezza e la sporcizia sono perfette oltre misura» scriveva il poeta. In questo percorso raccontato e narrato in forma di melologo, grazie all’accompagnamento musicale della fisarmonica di Marcello Fiorini, le parole risuoneranno nella Galleria d’Arte Moderna, diventando poi movimento e danza, grazie alle performances eseguite da Paolo Bielli.



Un insieme di impressioni e riflessioni che diventano voci da un passato, forse lontano ma ancora incredibilmente attuale. Nel luogo dove il tempo sembra essersi fermato, trova spazio la concretezza dell’attuale, che viaggia sulle note e precipita sulle parole. C’è ancora un tempo per pensare e ricordare; c’è ancora un momento per ritrovare se stessi, riportando alla luce il nostro passato attraverso gli occhi di chi guarda contemporaneamente da dentro e fuori.

Lo spettacolo prevede 8 pillole di 20 minuti a partire dalle ore 20.30.

Tra una pillola e l’altra ci saranno circa 15 minuti di pausa.



INGRESSO GRATUITO

