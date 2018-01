Viaggiando con l'arte, laboratorio creativo e visita animata: Picassso

Imparare l'arte attraverso il gioco; è quello che si promuove di avviare nel pieno centro di Roma l’Associazione Culturale Sinopie con il percorso "Viaggiando con l’Arte, incursioni nella storia dell’immaginario artistico" che partirà nel prossimo fine settimana e proseguirà sino a fine febbraio.



Primi appuntamenti nel week-end di sabato 13 e domenica 14 gennaio saranno alla scoperta dell'artista Pablo Picasso non solo nella sua veste di pittore, ma soprattutto nella veste di scenografo, costumista ed attore con la sua maschera preferita, quella di Arlecchino.



In questo viaggio nel mondo dell’arte rivolto a bambini tra i 4 e i 10 anni, sabato 13 Chiara Comella, creativa, scrittrice e performer d'arte, attraverso un Laboratorio creativo (ore 10 c/o Spazio Sinopie) racconterà l'artista attraverso il gioco e stimolerà i partecipanti alla realizzazione di un'opera cubista in 3d utilizzando materiali di riciclo mescolatili tra loro. Domenica 14 invece Maria Rita Ursitti, storica dell’arte specializzata in didattica museale, accompagnerà i partecipanti in una vera e propria Visita animata (ore 10:30 presso Scuderie del Quirinale), occasione che, precisa, “è unica e assolutamente originale per avvicinarsi al mondo dell’arte e ai suoi luoghi in modo avvincente, perché ogni artista è un personaggio e ogni opera d’arte ha una storia da raccontare".



La partecipazione alle attività è per numero di posti limitati, si rende necessaria quindi la prenotazione. Per info e prenotazioni: info@sinopie.it / 06.95526460 - 389.6453221