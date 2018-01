Viaggiando con l’arte: Picasso

Avete mai immaginato cosa succederebbe se le opere d’arte potessero parlare? Quali e quante storie potrebbero raccontare se quei seriosi personaggi rappresentati uscissero dalle cornici? O ancora, se i colori prendessero forma e si staccassero dalle pareti per invadere lo spazio. Come sarebbero i loro movimenti, le loro marce e i loro balli?



Nasce così VIAGGIANDO CON L'ARTE, Incursioni nella storia dell’immaginario artistico attraverso incontri, laboratori e visite dedicate a bambini e ragazzi d'età compresa tra i 4 e i 7 anni.



Primo appuntamento con "Giochi e Laboratori Didattici" il nuovo format a cura di Chiara Comella, creativa, performer d'arte e autrice del romanzo fantasy “L'Enigma dell'Ermellino-Into the painting” è per sabato 13 gennaio con un Laboratorio creativo su Picasso.



Attraverso l'uso di materiali semplici e di reciclo, mescolabili e manipolabili tra loro, si stimolerà la fantasia e la creatività dei bambini portando alla realizzazione di un opera cubista in 3d, con cartone e pittura e alla creazione di un libricino cubista. Il metodo che verrà utilizzato per condurre i bambini alla scoperta dell'arte è il gioco, declinato sugli artisti e sui temi proposti; tale strategia educativa è congeniale per introdurre argomenti anche complessi in modo semplice ed interessante, tramite un metodo concepito per guidare in modo sereno i piccoli fruitori. A seguire i ragazzi saranno accompagnati in un esplosivo gioco finale a squadre (Ruba quadro).