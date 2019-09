Viaggi musicali, la rassegna al Macro Asilo

Tourbilion, in collaborazione con MACRO Asilo, presenta “Viaggi Musicali”



c/o Foyer MACRO Asilo

Via Nizza, 138 – 00198 Roma

INGRESSO GRATUITO



Sarà il musicista italo-togolese ARSENE DUEVI ad aprire la rassegna Viaggi Musicali, a cura dell’Associazione Culturale Tourbilion in collaborazione con MACRO Asilo.



La rassegna Viaggi Musicali proporrà da settembre e novembre 5 concerti di world music, jazz e musica improvvisata nel foyer del Museo MACRO. Condividendo in pieno il progetto sperimentale del MACRO Asilo, come un vero e proprio organismo vivente, “ospitale” e relazionale, la rassegna ospiterà artisti provenienti da culture diverse e contemporanee e accompagnerà il pubblico in mondi lontani attraverso sonorità nuove e spesso visionarie, tutte da scoprire.



Si inaugura sabato 7 settembre con ARSENE DUEVI solo Shaman Showman (Togo/Italia).

Arsene Duevi cantante, direttore di coro, chitarrista e bassista, con 15 anni di vita in Italia seduce con i suoni che mescolano Africa e Europa, jazz e world music, cantautorato e improvvisazione. In solo chitarra e voce con una loop station è capace di aprire orizzonti, stupire e emozionare con i colori caldi della sua voce nera.



Si prosegue sabato 14 settembre con DUDÚ KOUATE solo “AFRICATION” (Senegal)

special guest HOUCINE ATAA (Tunisia)

Griot figlio di griot, custode ed erede di una tradizione millenaria, Dudù Kouate (voce, percussioni, liuto berbero, flauti) ci conduce alla radice dei suoni degli elementi della terra. Si unisce in questo viaggio la voce carismatica di Houcine Ataa, cantante arabo solista dell’Orchestra di Piazza Vittorio.



Ampio spazio si darà alla musica jazz e improvvisata con NU DUET composto da Giovanni Di Cosimo – tromba/effetti e Arturo Valiante – tastiere (5 ottobre), un duo che spesso diventa dialogo a tre in cui l’elettronica è voce interiore, contrasto, sovrapposizione. Verrà presentato Filles (RaiCom) il loro ultimo lavoro discografico, un disco dedicato alle "ragazze", alle figlie, alle donne.

E ancora HOBBY HORSE (26 ottobre), un trio collettivo fra i principali esponenti della nuova scena creativa e sperimentale del jazz in Italia composto da Dan Kinzelman – sax tenore, clarinetti, voce, Joe Rehmer – basso, voce e Stefano Tamborrino – batteria, voce.



Chiuderà la rassegna il DUO BOTTASSO e SIMONE SIMS LONGO “Biserta e altre storie”(23 novembre) vincitori del premio Miglior Album Giovani 2018 nell'ambito del "Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana". La collaborazione del duo folk dei fratelli Bottasso accanto al musicista elettronico e sound designer Simone Sims Longo, si incontra nell'ambito del documentario “Biserta. Storia a spirale” per il quale hanno curato la composizione delle musiche ed il suono. Il comune intento di uscire dalla propria comfort zone ha permesso ai tre artisti di raggiungere una terra di nessuno a metà tra suoni folk e digitali.



Tutti gli appuntamenti:



sabato 7 settembre:

ARSENE DUEVI Solo (Togo/Italia)

Shaman Showman

Arsene Duevi – voce, chitarra, loop station, percussioni



Sabato 14 settembre:

DUDÚ KOUATE solo “AFRICATION” (Senegal)

special guest HOUCINE ATAA (Tunisia)

Dudù Kouate– voce, percussioni, liuto berbero, flauti

Houcine Ataa – voce, percussioni



Sabato 5 ottobre:

NU DUET Giovanni Di Cosimo & Arturo Valiante

Giovanni Di Cosimo – tromba, effetti

Arturo Valiante – tastiere



Sabato 26 ottobre:

HOBBY HORSE (USA/IT)

Dan Kinzelman – sax tenore, clarinetti, voce

Joe Rehmer – basso, voce

Stefano Tamborrino – batteria, voce



Sabato 23 novembre:

DUO BOTTASSO e SIMONE SIMS LONGO

“Biserta e altre storie live”

Nicolò Bottasso – tromba, violino, live electronics

Simone Bottasso – fisarmonica, live electronics

Simone Sims Longo – live electronics, visual



Realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92 di NUOVOIMAIE



inizio live - ore 20,00

Informazioni: info.macro@palaexpo.it

Tel. 06-696271

www.museomacro.it



www.tourbilion.com

email: info@tourbilion.com