I viaggi di Dem: Antonio Sorgentone Live all'Alessandrino

L'America degli anni '50, il Messico, la Cina, il Giappone e poi l'Italia. Un giro intorno al mondo che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccini, con caratteristici eventi a tema a base di degustazioni, musica e performance che riempiranno le giornate de "i viaggi di DEM", una serie di appuntamenti con sapori e tradizioni dal mondo, che porterà gli avventori dell'IPERDEM, dal cuore del quartiere Alessandrino verso luoghi lontani nel tempo e nello spazio e che culminerà con il ritorno in Italia grazie all'inconfondibile voce di Al Bano, così come mostra il video lanciato in rete.

I viaggi di DEM parte con Antonio Sorgentone di Italia's Got Talent

Si inizia sabato 23 febbraio con un viaggio nelle Americhe, da nord a sud, partendo dalle ore 18.00 con un tuffo indietro nel tempo, nell'America degli anni '50, sulle note live e rockabilly di Antonio Sorgentone. Direttamente da Italia's Got Talent, il golden buzz più rock'n'roll di sempre fa tappa in via delle Ciliegie 100 per un concerto gratuito che riporterà il pubblico nei ruggenti anni '50, tra gonne a ruota e ciuffi alla brillantina, il tutto rigorosamente a ritmo di Rock'n'Roll, Boogie-Woogie e di un irrefrenabile Swing! Partecipare rispettando il dress code vintage conviene: per le prime dieci persone vestite a tema infatti, saranno distribuiti buoni spesa del valore di 25€ (a fronte di una spesa di minimo 50€).

In apertura spazio ai vinili di lady Lalla Hop, djette che apre la pista alla scuola di ballo Feel That Swing, per poi lasciare spazio all'ospite Antonio Sorgentone e band. Pin-up e giovani marinai accoglieranno gli avventori, invitandoli a degustare birra e appetizers, oppure del goloso zucchero filato appena montato, mentre La Bettynatrice Betty Soares, è pronta ad acconciare ogni passante con deliziose pettinature vintage. Con il giusto look e i sorrisi ben in vista, sarà impossibile non immortalarsi con un bel selfie al corner photo, dove i veicoli d'epoca di Conti S.r.l. saranno protagonisti. La cinematografica Vespa modello VNB 125, color azzurro pastello brillerà nelle foto ricordo, insieme ad un nuovo ed esclusivo ciuffo alla brillantina. Un binomio perfetto!

Nel pomeriggio di domenica 24 febbraio invece, si farà un salto nell'America del sud e più precisamente in Messico, grazie alle serenate suonate dal gruppo Mariachi Tierra de Mexico, da anni impegnato nella pratica e diffusione della musica messicana. Due giorni di musica, degustazioni e performance che sono solo l'inizio di una serie di appuntamenti in cui prenderanno vita luoghi magici come l'America delle pin up, quella dei mariachi e poi la Cina, il Giappone e nuovamente l'Italia, con l'illustre presenza del grande Al Bano.