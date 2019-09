Via Japan 2019, il vero street food giapponese a Roma

Sta per tornare a Roma uno dei festival più attesi dagli amanti della cucina giapponese e, in particolar modo, dello street food. L'11, 12 e 13 ottobre, infatti, torna a Roma Via Japan: il primo festival italiano dedicato allo street food giapponese.

L'evento sarà nuovamente allestito a Officine Farneto, proprio come nella passata edizione, e permetterà a tutti i visitatori di passeggiare per le vie di Tokyo, immersi nei colori e nei profumi dei veri izakaya giapponesi.

Via Japan 2019, il programma

Oltre 20 chef in arrivo da ogni parte del Giappone, ognuno porterà la sua specialità, ognuno porterà la sua storia.

• 3 giorni

• Oltre 2.000mq di spazi interni ed esterni

• 15 Realtà giapponesi DOC

• Cene Stellate

• Sakè bar

• Japanese Bakery & Tea Room

• Workshop & Contest

Tanti protagonisti per portare a Roma il vero street food giapponese:

• Ryoma - Takoyaki

• Peace Kitchen Hokkaido- Okonomiyaki

• Torijiro - Yakitori

• Ittoku - Ramen

• Udon House - Udon

• Kotobuki - Sushi

• Will - Karage + Kushikatsu

• Dorayaki - Dolci + Te'

• Ramen Bar Akira - Ramen

• LEO's Gyoza - Gyoza

• Konishi Sake & Cocktail Bar - Sake + Sake Cocktail

Come partecipare

Il servizio e gli ingressi saranno divisi in due turni: pranzo e cena.

Ogni turno avrà un biglietto d'ingresso valido esclusivamente negli orari indicati. Il botteghino della manifestazione chiuderà un'ora prima della chiusura degli stand e in caso di sold out l'ingresso sarà garantito ai soli possessori del biglietto.

Per saltare la fila puoi acquistare il tuo biglietto qui: http://bit.ly/2kNN7xv

Orari:

• Venerdi 11 Ottobre

Pranzo: 12.00 - 17.00

Cena: 19.00 - 24.00

• Sabato 12 Ottobre

Pranzo: 12.00 - 17.00

Cena: 19.00 - 24.00

• Domenica 13 Ottobre

Pranzo: 12.00 - 17.00

Cena: 19.00 - 24.00

L'evento è a cura di: Studio Food, Asse Communication, Yes International, Officine Farneto. Il progetto VIA JAPAN nasce dalla collaborazione di professionisti e aziende giapponesi operanti in Italia, con lo scopo di rappresentare e divulgare, attraverso eventi e iniziative associative, la vera cultura giapponese sul territorio italiano, creare nuove opportunità ed aprire un canale di scambio culturale e commerciale.