Sushi, ramen e sake a Via Japan: il festival dello street food giapponese

Torna a Roma Via Japan, il festival dello street food giapponese. Il 12, 13 e 14 ottobre le Officine Farneto si trasformeranno in una affollata via di Tokyo, con 15 veri izakaya giapponesi e 15 chef che arriveranno da ogni parte del Giappone, ognuno porterà la sua specialità, ognuno porterà la sua storia.

Via Japan: il festival dello street food giapponese

Via Japan nasce dalla collaborazione di Asse Communication, Officine Farneto e Akira Yoshida per raccontare in modo diretto la tradizione enogastronomica del Sol Levante e per dare vita ad una nuova rete di scambi culturali o commerciali. Realtà autentiche, aromi e colori che provengono da lontano e che porteranno la capitale un continente più il là. Il Giappone sta arrivando.

Il vero street food giapponese a Roma

Onigiri, yakitori, takoyaki, tempura e ramen. Un grande cooking-show che saprà cogliere le vibrazioni del vero street food made in Japan. Camminerete per un'affollata strada di Tokyo, atmosfere al neon, emozioni che viaggiano in un'esperienza completa che riporta la mente verso un lontano geografico da vivere in modo completo: mangiare, vedere, sentire. Il Giappone è a Roma.

Le eccellenze del made in Japan

Prenderanno parte chef provenienti da ogni parte del Giappone e eccellenze locali del made in Japan: Ramen Bar (Roma) - Ramen Gyoza Via Japan (Roma) - Gyoza Onigiri Via Japan (Roma) - Onigiri Takoyaki Via Japan (Roma) - Takoyaki Gipsy Market (Roma) - Chirashi-zuzhi Ishii (Hokkaido) - Okonomiyaki, Yakisoba e Watagashi Fujiya + Torijiro (Tokyo) - Karage e Yakitori Chakiki (Kobe) - Dorayaki e Te' Yamane (Hiroshima) - Ramen Yamamoto (Yamaguchi) - Senzanki (pollo fritto) Gonma (Toyama - Nanto) - Tonjiru (senbei) Kizasu (Okinawa) - Hirayachi Café de Flots Team (Mitoyo) - Kitsune Udon & Niku Udon Sushi Horiguchi Store (Nigata) - Sushi Gunma (Gunma) - Kushikatsu Leo's Gyoza Project (Roma) - Gyoza Konishi Sake & Cocktail Bar.

Un'invasione sensoriale che porta la grande tradizione di una cucina ammaliante e i suoi piatti classici in un evento gastronomico che è allo stesso tempo food experience, un viaggio emozionante di sapori colori e profumi, una visione reale e autentica dello street food made in Japan.

In programma masterclass, degustazioni e laboratori che coinvolgeranno gli chef di fama internazionale e prodotti introvabili in Italia.