Via dei Cappellari, via della Poesia nel 2770° Natale di Roma

Nel 2770° anniversario della nascita di Roma, Via dei Cappellari, dedicata dal 21 marzo 2017 alla Poesia, già percorso privilegiato da Augusto per i Ludi Saeculares, dalla Porta Carmentalis al Tarentum, riceverà il rito della Purificazione per un totale recupero delle sue antiche origini storico-artistiche. Sotto l'Arco dei Cappellari al civico n. 30 dove è la Casa natale di Pietro Metastasio saranno recitate poesie e purificate le vie limitrofe e la vicina Campo de' Fiori.