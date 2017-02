Vessicchio e Zerbi all'Euroma2 Music Talent Show

Euroma2 Music Talent Show, la lunga kermesse dedicata alla musica continua a riservare sorprese per il pubblico di Euroma2, con eventi letterari che vedranno la presenza di ospiti d'eccezione. Da non perdere, l'incontro con il Maestro Peppe Vessicchio, che saluterà il pubblico di Euroma2 per presentare il suo libro in compagnia del popolare conduttore radio-televisivo Rudy Zerbi. Altro importante appuntamento, la presentazione della biografia su Luigi Tenco, a cura di Michele Piacentini, un tributo a cinquant'anni dalla scomparsa di uno dei simboli della musica italiana. Il weekend di incontri letterari si apre sabato 18 febbraio, alle ore 17.00 con Michele Piacentini e la sua appassionante biografia del grandissimo cantautore Luigi Tenco (edizioni Imprimatur). "Conoscere la storia di Luigi Tenco e la sua avventura a Sanremo - racconta Piacentini - significa conoscere la storia della musica italiana e suggerire ai giovani musicisti il miglior modo per inseguire le proprie passioni". Domenica 19 febbraio, alle ore 18.00, sarà la volta di un altro grande protagonista della musica italiana: il Maestro Peppe Vessicchio presenta il suo libro "La musica fa crescere i pomodori. Il suono, le piante e Mozart: la mia vita in ascolto dell'armonia naturale" (edito da Rizzoli). L'opera, nata dalle conversazioni del Maestro con Angelo Carotenuto, è un saggio pop autobiografico ricco, profondo e divertente sul talento, sulla passione e la capacità di trasferirla, sulla cura e sugli effetti straordinari dell'armonia nelle nostre vite. All'incontro sarà presente Rudy Zerbi, conduttore televisivo e radiofonico tra i volti più amati della televisione italiana. Giudice rigoroso e attento dei talent show più seguiti, nella sua lunga carriera ha scoperto numerosi talenti musicali. Gli appuntamenti si terranno entrambi in Galleria, presso il Caffè Roma; i libri potranno essere acquistati nella libreria Arion Gruppo Feltrinelli di Euroma2, dove gli autori saranno a disposizione del pubblico per firmare le copie. Prosegue, intanto, Euroma2 Music Talent Show, il grande contest musicale rivolto ad artisti emergenti che, dal 4 al 19 febbraio, vede alternarsi sui 5 palchi tantissimi cantanti, band e scuole di musica. Gli otto finalisti, decretati attraverso il gradimento dei video autoprodotti pubblicati sul canale Youtube dell'evento, parteciperanno alla giornata di premiazione del 28 febbraio.