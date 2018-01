Verso le meraviglie: Stag live a Largo Venue

Venerdì 2 febbraio Discomisto by Glamda e Largo Venue ospitano il live degli Stag con il loro album "Verso Le Meraviglie...".

Dopo concerti in giro per l’Italia e sui palchi più importanti in apertura ad artisti come Niccolò Fabi, Levante, L'Aura ed Elisa all’Arena di Verona, partecipazioni a colonne sonore di cinema e tv (Tutto Può Succedere, The Place, Un Bacio), la seconda candidatura alle nomiation dei David Di Donatello - dopo “To the wonders” per il film “Un bacio” di Ivan Cotroneo, anche la canzone “The place”, scritta e interpretata con Marianne Mirage per l’omonimo film di Paolo Genovese, è in gara per essere eletta miglior canzone originale dell’anno - e una collaborazione con il cantautore britannico Ed Sheeran per la scrittura del brano "Perfect" in duetto con Andrea Bocelli, gli Stag tornano a suonare nella loro città con un concerto che sarà una vera e propria festa in musica con amici, ospiti e soprese.