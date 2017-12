Veronica Marchi Live al San Belushi per "Io e Veronica Tour"

Dopo tanti anni di gavetta e la meritata notorietà seguita alla partecipazione a X-Factor 2016, Veronica Marchi, cantautrice, polistrumentista, vocal coach e produttrice veronese, sarà protagonista di “Io e Veronica”, il tour 2017-2018, organizzato da Freecom in collaborazione con Doc Live, che venerdì 15 dicembre 2017 farà tappa al San Belushi (via dei Luceri 13, ore 21) di Roma.



Veronica, per la prima volta alla chitarra elettrica, presenterà in duo, con Stefano Pisetta (batteria e synth), i brani degli ultimi due dischi, “La guarigione” e “coVer”, riarrangiati in una chiave inedita, epurata dalla venatura folk che ha caratterizzato il suo percorso artistico, per virare verso sonorità sperimentali. In scaletta anche alcune anticipazioni del nuovo album di inediti prodotto da Stefano Giungato la cui uscita è prevista per marzo 2018.



L’ingresso è gratuito. Infoline: 320 636 0430.