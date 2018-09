VERDE - Collettiva d' arte a Spazio 40 Galleria

Spazio40 Galleria d'arte, proseguendo la serie delle Mostre dedicate ai colori, dopo il Rosso, la tricromia Bianco – Nero - Rosso, il Blu e il Giallo, ha organizzato una nuova Collettiva, invitando gli Artisti ad affrontare un nuovo colore : il Verde.

Il verde è uno dei colori che circonda l’uomo fin dalla sua comparsa sulla Terra: la natura che ci circonda ne è infatti pervasa. Numerosi sono stati gli artisti, nel corso dei secoli, che ne hanno fatto largo uso; da Kandinsky a Mirò, da Picasso a Fontana, solo per fare qualche nome.

La Mostra si terrà presso la Galleria Spazio40 di Trastevere, in Via dell’Arco di San Calisto 40, dal 15 al 25 settembre 2018, con Vernissage la sera di sabato 15 settembre dalle ore 19.00.

Alla Mostra, organizzata e curata da Tina Loiodice, partecipano più di quaranta artisti: LAURA ALUNNI, AR_KK, GIAMPAOLO BERTO, PAOLA BRACAGLIA, SAVERIO CERAVOLO, STEFANIA CHIARALUCE, MASSIMO D'ANGELO, FABRIZIO FABBRONI, SARA SILVIA FERRUCCI, GIUSEPPE FOTI, LOREDANA GIANNOTTI, FABIO GISMONDI, GIOVANNI INGRASSIA, MARIA SILVANA LANZA, VALENTINA LO FARO, LORENZO LOMBARDO, TINA LOIODICE, EDVIGE LONERO, MARIA GRAZIA LUNGHI, GERARDO MARAZZI, PIERO MARSILI, MARILENA MARTIRADONNA, CARLO MORATTI, AMELIA MUTTI, MARIA FEDERICA NADDEO, MELITA OLMEDA & LUISA GARGIULO, VIVIANA PALLOTTA, LUIGI PAPARELLA, CECILIA PASSERI, CARLA PISTOLA, LUIGIA RAGGI, ENRICO RASETSCHNIG, EUGENIO RATTÀ, JANINE REEVES, RAFFAELE SACCÀ, FABIO SANTI, SC-ART, ELENA SPIZZICHINO, STEFANO TAGLIATI, DANIELA TAMBURINI, AMBRA TESORI, GIOVANNI TRIMANI, ELISABETTA TUFARELLI.