Venus Rising Festival: donne protagoniste al Gay Village

Sono trascorsi ben sedici anni da quando Gay Village ha accolto per la prima volta il Venus Rising Festival, l'appuntamento ideato da Annachiara Marignoli, che promuove l'intrattenimento femminile e interamente dedicato alle donne.

Venus Rising Festival al Gay Village

Da Giovedì 3 fino a Sabato 5 Agosto al Parco del Ninfeo andrà in scena la sedicesima edizione del festival che da voce alle donne e le sostiene nei momenti più difficili, come quelli in cui si subisce violenza, grazie alla collaborazione con Il Vaso di Pandora (www.ilvasodipandora.org), nuova realtà nata in rete per aiutare ed informare le persone vittime di un trauma o di un abuso.

Tante le ospiti della kermesse, tra cui Le Deva (Greta, Verdiana, Roberta Pompa e Laura Bono) in concerto giovedì 3 agosto, passando per l'omaggio musicale per tre grandi donne dello spettacolo come Anna Magnani, Gabriella Ferri e Monica Vitti, fatto da Giulia Anania con l'eccezionale presenza di Lunetta Savino nella serata di venerdì 4 agosto che esploderà nel djset della special guest MAGDA, fino alla presentazione del libro La Vittoria che Nessuno Sa fatta dalle autrici Vittoria Schisano e Angela Iantosca, accolte da Eugenio Durante nella serata di sabato 5 agosto continuerà con il concerto di M¥SS KETA. Il festival vedrà anche la presenza di Roberta Garzia nell'insolita veste di conduttrice, insieme a Kristine VonTrois, voce e volto simbolo del trentennale party The Venus Rising da cui la rassegna in rosa prende origine. Nell'arco della tre giorni saranno tante le regine delle console italiane che animeranno i dancefloor Horok e Amarganta, tra cui ritroviamo: le Calypse, Anne Cullen, Paola Dee, Misstake, Gaia Logan, Atrim e le amate Le Strulle.

Venus Rising Festival al Gay Village: il programma

Giovedì 3 Agosto

h. 21.30 - Kristine VonTrois e Roberta Garzia accolgono Annachiara Marignoli e Il Vaso di Pandora per i saluti istituzionali di rito che danno inizio alla kermesse;

h. 21.45 - Le Deva Live Showcase

h. 23.00 - Proiezione di Klunni - The Clown, il Trailer a cura di Francesca Conte e Sara Colonnelli

h. 23.30 - DjSet by le Calypse in Horok Floor/ Anne Cullen e Paola Dee in Amarganta Floor

Venerdì 4 Agosto

h. 22.00 - Giulia Anania in "Come L'Oro", ospite speciale Lunetta Savino,

con omaggio a Monica Vitti, Anna Magnani e Gabriella Ferri

h. 23.30 - Charlòt presenta il singolo AmorAncora (Lesbodrama)

h. 23.45 - DjSet by MAGDA in Horok Floor / Misstake in Amarganta Floor

Sabato 5 Agosto

h. 21.30 - Vittoria Schisano e Angela Iantosca presentano il libro "La Vittoria che Nessuno Sa", Ed. Sperling&Kupfer. Modera Eugenio Durante.

h. 22.30 - Giada Agasucci in Live Showcase

h. 23.00 - M¥SS KETA in concerto

h. 23.45 - DjSet by Gaia Logan e Le Strulle in Horok Floor / Atrim e Le Strulle in Amarganta Floor