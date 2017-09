A calcare il palco del teatro L'Aura, sabato 16 e domenica 17 settembre, sarà VENERE IN PELLICCIA di Guglielmo Lipari, uno spettacolo intrigante ispirato all’omonimo romanzo erotico di Leopold Von Sacher Masoch. Un’apparente commedia che, silenziosamente, si sviluppa in un dramma fatto di luci ed ombre che ha come protagonista quell’istinto primordiale, presente in ognuno di noi, che la civilizzazione ha sempre cercato di domare.



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/venere-in-pelliccia/

al Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com